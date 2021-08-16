* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:56 — REGNUM Захват Афганистана террористами из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после прошедших выходных — свершившийся факт. В своей авторской статье от 16 августа иностранный корреспондент шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг написал, что события последних дней и часов не были столь уж невообразимыми.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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15 августа талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) захватили столицу Афганистана, а многие правительственные чиновники, включая президента бежали из страны.

«Неужели не было никого, кто мог бы точно это предвидеть, как только иностранные войска ушли из страны? Ответ на этот вопрос — «да, могли», или, по крайней мере, «могли бы». То, что ситуация будет развиваться так быстро, как это происходит сейчас, на самом деле, наверное, мало кто мог себе подумать», — написал журналист.

Однако решение США, а точнее президента Джо Байдена, не было таким уж неосознанным, замечает Клеберг:

«Отрывки из заявления Байдена о «крайне маловероятном» установлении правления талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас широко распространены в интернете, и они сопровождены ироническими комментариями: «Только подумайте, насколько неправ был самый могущественный старик в мире, а?».

Проблема в том, что Джо Байден не является каким-то независимым иностранным аналитиком. Он политик. Политик, который действительно, хочет, чтобы Соединенные Штаты вышли из Афганистана, и поэтому у него были очень сильные мотивы говорить то, что он сказал, и даже самому поверить в свои слова».

*Талибы — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.

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