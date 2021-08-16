* Талибы — запрещённая в России организация

Стокгольм, 16 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Сегодня, 16 августа, после молниеносных событий прошедших на выходных жители Афганистана вынуждены жить в новой реальности, в которой талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) имеют полный контроль над столицей и пропускными пунктами на границе. В то же время террористы всячески пытаются создать видимый образ того, что захват ими Афганистана не будет означать кровавых методов правления в будущем. Об этом 16 августа сообщил собкор шведского телеканала SVT Самир Абу Эйд, находящийся сейчас в Кабуле.

ResoluteSupportMedia Участники террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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«Многие сейчас в ужасе. Те, кто ранее критиковал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), очень обеспокоены тем, что их могут убить», — рассказал журналист.

По его словам, сейчас на улицах Кабула ситуация намного спокойнее. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили блокпосты по всему городу, но в столице нет признаков боевых действий.

«Теперь мы имеем Афганистан, где талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) в принципе имеют полный контроль, даже больший, чем когда они правили в 90-е годы», — отметил Самир Абу Эйд.

*Талибы — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.