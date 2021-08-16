Москва, 16 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале прокомментировал кадры из Кабульского аэропорта, где люди, рискуя жизнями, пытаются покинуть Афганистан, оказавшийся во власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ):

Цитата из видео 6611111188

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"Реально нечто из ряда вон выходящее. Даже при нашей, полной причудливых новостей, жизни. Нечто подобное я видел 35 лет назад на юге Анголы и хорошо представляю, что это такое. Бедные, бедные люди…».

Как сообщало ИА REGNUM, более ста человек пострадали в результате беспорядков в аэропорту Кабула. Видеокадры с людьми, облепившими взлетающий самолёт и падающими с него, ужаснули весь мир.