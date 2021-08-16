Джакарта, , 13:02 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла рассказал о своем опыте переговоров с официальными лицами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для обсуждения мирных усилий в Афганистане, сообщает CNN Indonesia.

Юсуф Калла

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«Я встречался с представителями движения четыре раза, дважды в Джакарте и дважды в Катаре», — заявил Юсуф Калла 16 августа.

«Я дважды приглашал руководство движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Индонезию, чтобы убедиться, что ислам может развиваться умеренным путем», — добавил бывший вице-президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что сохранит посольство в Кабуле (Афганистан).

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