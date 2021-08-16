Нью-Дели, 16 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Поверенный в делах посольства Сербии в Индии Синиша Павич 16 августа подтвердил, что в Афганистане в настоящее время находятся граждане Сербии, и дипломатическое представительство работает над организацией их эвакуации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

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По словам Павича, посольство располагает информацией о том, что в Афганистане находятся трое сербов.

«Мы с ними в постоянном контакте и работаем над их эвакуацией, исходя из того, что ситуация в Кабуле драматична», — заявил дипломат агентству «Танюг».

Павич добавил, что сами сербские граждане сообщили дипломатам, что недалеко от гражданского аэропорта в Кабуле раздаются выстрелы.

Напомним, что ранее боевики «Талибана» (организация, запрещенная в РФ) заняли столицу Афганистана Кабул.