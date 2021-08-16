Приштина, Сербия, 16 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Сепаратистское Косово из-за своей «истории» имеет моральную обязанность принять беженцев из Афганистана. Об этом 16 августа заявил председатель «Демократической партии Косово» Мемли Красничи.

Афганистан

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«Оказать гостеприимство иностранцам, которые в этом нуждаются — это возможность поблагодарить наших американских союзников за все, что они сделали и продолжают делать для нас. У нас, как многострадального народа, который принимал помощь других стран, есть не только соответствующие национальные традиции, но и моральная обязанность помочь», — процитировало издание Koha слова Красничи.

Напомним, что ранее готовность принять беженцев из Афганистана высказали Северная Македония и Албания.