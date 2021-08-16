В Баку заявили об эвакуации всех граждан Азербайджана из Афганистана
Баку, 16 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Афганистане не осталось азербайджанских граждан. Об этом 16 августа сообщила журналистами руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
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«Что касается граждан Азербайджана в Афганистане, то в настоящее время в этой стране их нет. Наши миротворцы продолжают свою деятельность», — сказала Абдуллаева.
Она отметила, что назначенный в июле послом в Афганистане Ильхам Мамедов ещё не отправился в Кабул и находится в Азербайджане.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что организация полностью контролирует Афганистан и боевые действия в стране прекращены. В организации предупредили о предстоящей смене формы правления в стране.