Лондон, , 11:51 — REGNUM Военные Великобритании не планируют возвращаться в Афганистан. Об этом 16 августа заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес Richard Townshend

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«Это не в наших планах возвращаться обратно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Уоллес указал, что, как он считает, захват власти в Афганистане радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет способствовать существенному наплыву афганских мигрантов в другие страны.

«Я полагаю, что мы увидим значительный поток мигрантов (из Афганистана) по всему миру», — отметил глава британского минобороны, добавив, что Турция, Пакистан и Индия уже сообщили об увеличении количества беженцев из этой страны.

Отметим, 13 августа глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон не исключает возможности возвращения британского воинского контингента в Афганистан в случае усиления там позиций террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).