Кабул, , 11:30 — REGNUM В аэропорту Кабула после захвата движением «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана паника и слышится стрельба, сообщает 16 августа Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на очевидцев.

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По словам очевидцев, в давке могли погибнуть несколько человек. Руководство аэропорта попросило жителей города «не стремиться в аэропорт».

В настоящее время в аэропорту находятся натовские военно-транспортные самолеты, которые эвакуируют преимущественно иностранных дипломатов и граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим заявил, что организация полностью контролирует Афганистан, и в течение ближайшего времени будет определена форма правления в стране.