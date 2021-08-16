Таллин, , 10:28 — REGNUM Под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан не станет демократическим государством, поэтому странам НАТО нужно как можно скорее выработать единую позицию по отношению к происходящему. Об этом депутат Европарламента от Эстонии, бывший министр обороны страны Свен Миксер заявил государственному телевидению ETV.

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Он считает, что страны НАТО опоздали с такой реакцией: «Я убежден, что мы имеем дело с кризисом, который нужно было разрешить еще вчера-позавчера».

По его словам, важно предложить всестороннюю помощь тем, кто сотрудничал с Эстонией в проектах по оказанию гуманитарной помощи, а также сотрудничал с Силами обороны Эстонии в качестве переводчиков или местной власти.

Миксер добавил, что по сравнению с США у Эстонии относительно маленькое влияние, и его страна не в состоянии проводить крупные автономные операции по эвакуации.

Член Европарламента выразил убеждение, что под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан не станет демократическим государством, и что новая власть в стране не будет длиться вечно.