Москва, 16 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Организаторы Московской международной книжной ярмарки приняли решение о переносе мероприятия с начала на конец сентября. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

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«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки организационный комитет по подготовке и проведению 34-й Московской международной книжной ярмарки <…> принял непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК «Экспоцентр», — говорится в сообщении.

Ранее мероприятие традиционно проходило ежегодно в начале сентября.