Сеул, , 10:16 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству сделать всё возможное для безопасной эвакуации сотрудников посольства и всех граждан Южной Кореи, находящихся в Афганистане. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, глава государства получает в режиме реального времени отчёты о положении в стране, которую группа боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла под свой контроль.

Мун Чжэ Ин также распорядился подробно проинформировать жителей Южной Кореи о ситуации в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи приняло решение о временном закрытии своего посольства в Афганистане.

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