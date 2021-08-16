Тбилиси, 16 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Захват радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана стал возможным из-за нежелания правительственной армии сражаться за свою страну, написал в телеграм-канале экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Саакашвили и галстук

«Афганистан — урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою», — написал он.

По его словам, Вашингтон хотел помочь Грузии во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии».

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель катарского политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане завершена и радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее установившее контроль над столицей страны — Кабулом, в течение ближайшего времени определит форму правления в стране.