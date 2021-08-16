Джакарта, , 08:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что сохранит посольство в Кабуле (Афганистан), сообщает CNN Indonesia.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

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Посольство сохранится для развития прочных отношений между двумя странами, даже несмотря на то, что ситуация в Афганистане ухудшалась.

Правительство Индонезии продолжает следить за ситуацией и условиями на местах и поддерживать тесные контакты со многими сторонами, особенно с правительством Афганистана, талибами и миссией Организации Объединенных Наций (ООН) в Афганистане.

Принимая во внимание текущую ситуацию в Афганистане, правительство Индонезии планирует в ближайшее время эвакуировать индонезийских граждан из Афганистана.

В настоящее время в Афганистане проживают шесть граждан Индонезии.

Напомним, ситуация в Афганистане побудила ряд стран эвакуировать сотрудников посольств из Кабула. Финляндия эвакуирует 130 человек. Германия также сократит свой дипломатический состав в Кабуле. Затем Дания и Норвегия временно закроют свои посольства в столице Афганистана.