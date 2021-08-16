Магадан, 16 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Для лечения пациентов с COVID-19 в Магаданской области будут созданы 60 дополнительных коек. В регионе растёт поток коронавирусных больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе правительства региона.

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Планируется увеличивать мощности инфекционного госпиталя №2. Дополнительные места нужны для долечивания больных COVID-19. Остро на Колыме также стоит вопрос транспортировки пациентов с коронавирусом. Для решения этой проблемы, машины скорой помощи намерены оборудовать аппаратами ИВЛ.

Всего за всё время существования коронавируса им заболели почти 10 тысяч жителей Магаданской области, погиб 191 колымчанин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за два выходных дня, 7 и 8 августа, от COVID-19 скончались семь человек.