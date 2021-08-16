Кабул, 16 августа, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Большинство сотрудников диппредставительств западных стран уже покинули столицу Афганистана город Кабул. Об этом 16 августа сообщило агентство Reuters.

Афганистан

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Неназванный американский чиновник подтвердил, что большая часть западных дипломатов уже покинула Кабул. В городе остались только сотрудники вспомогательного персонала западных дипмиссий.

В частности, США уже эвакуировали из Афганистана около 500 человек, среди них как работники диппредставительства в Кабуле, так и обычные граждане.

В то же время посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов подтвердил информацию об отсутствии угроз для сотрудников российского диппредставительства. Посольство России в Кабуле продолжит работу в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США завершили эвакуацию своих сотрудников посольства в Кабуле в аэропорт.