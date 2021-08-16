Кабул, 16 августа, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле на территорию аэропорта имени Хамида Карзая завершили США. Об этом 16 августа сообщил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Masoud Akbari Кабул

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Прайс подтвердил информацию о завершении безопасной эвакуации всех сотрудников дипмиссии США в Кабуле в международный аэропорт афганской столицы. Уточняется, что периметр воздушной гавани охраняется американскими военнослужащими.

Напомним, власти США объявили об эвакуации сотрудников дипмиссии в Кабуле, граждан США и членов их семей и помощников американских граждан из числа местных жителей на фоне захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всей территории Афганистана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 60 стран мира призвали обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть Афганистан.