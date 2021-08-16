Кабул, 16 августа, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Количество военнослужащих США будет увеличено до шести тысяч человек в Афганистане. Об этом сказано в распространённом 16 августа совместном заявлении Госдепартамента и Пентагона.

The U.S. Army Военные США

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Поясняется, что в настоящее время США завершают ряд шагов, способствующих обеспечению защиты аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, чтобы персонал дипмиссий США и содействующие ему гражданские лица смогли покинуть страну.

В последующие 48 часов военное присутствие США будет расширено до шести тысяч военнослужащих, которые будут выполнять единственную задачу по содействию гражданам США и их помощникам эвакуироваться из Афганистана. Также военнослужащие США возьмут на себя управление воздушным движением.

В ближайшие дни планируется вывезти из Афганистана тысячи проживающих здесь граждан США, членов их семей, сотрудников дипмиссии в Кабуле, нанятых местных жителей и других афганцев, оказавшихся в уязвимом положении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США приступили к эвакуации своей дипмиссии в Кабуле.