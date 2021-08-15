Берн, 15 августа, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Власти Швейцарии приступили к подготовке эвакуации своего персонала из Афганистана, заявила 15 августа пресс-секретарь Федерального департамента иностранных дел (МИД) страны Элиза Рагги.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

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По её словам, из-за развития событий и ухудшения ситуации с безопасностью в Кабуле «Офис по сотрудничеству» был временно закрыт.

«Для безопасности швейцарских сотрудников и местного персонала ведутся подготовительные работы по эвакуации», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о том, что контролируют всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и улетел в Таджикистан.

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