Скопье, , 08:04 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 15 августа заявил, что проинформировал власти США о готовности страны предоставить временное убежище беженцам из Афганистана.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В интервью для телеканала TV21 политик заявил:

Зоран Заев Афганистан сталкивается с возможной гуманитарной катастрофой, и это причина того, что мы, правительство, сообщили нашим стратегическим партнерам из США о том, что мы расположены помочь в соответствии с нашими возможностями и потребностями. Для того, чтобы спасти жизни представителей местного населения, мы готовы защитить и принять гражданское население Афганистана, работавшее ради мира в этой стране на протяжение последних 20 лет, которое поддерживало силы альянса НАТО на местах, включая нашу армию и активистов из демократических гуманитарных международных организаций и организаций по защите прав человека в Афганистане.

Стоимость содержания беженцев в течение 12−14 месяцев, необходимых для рассмотрения заявок о предоставлении им американской визы, будет полностью покрыта США.

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