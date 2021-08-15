Кабул, 15 августа 2021, 22:19 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль все районы столицы Афганистана Кабула. Об этом сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахида.
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По его словам, ситуация в афганской столице находится под контролем, скоро начнётся ночное патрулирование города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о том, что контролируют всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и улетел в Таджикистан.
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