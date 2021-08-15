Кабул, , 16:57 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани покинул территорию страны. Об этом сообщает Al Jazeera.

Ашраф Гани President.gov.af

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Утром, 15 августа, глава государства провел в саду президентского дворца в Кабуле вместе со своей супругой.

По предварительным данным Гани, вместе с рядом высокопоставленных чиновников Афганистана направился в Таджикистан.

Напомним, за последние недели ситуация в Афганистане обострилась. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили крупнейший города страны.