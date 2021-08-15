* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, 15 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. Соответствующее сообщение распространили сегодня, 15 августа, представители движения.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Напомним, что всего за несколько дней боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли практически все крупные города Афганистана. При этом правительственные силы не оказывали никакого значительного сопротивления боевикам.

Сегодня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подошли к Кабулу. Правительство Афганистана и депутаты парламента бежали в Пакистан. Столица страны сдалась фактически без боя.

Началось формирование переходного правительства.