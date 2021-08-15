Кабул, , 13:02 — REGNUM На фоне сообщений о том, что боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, в ряде иностранных посольств в афганской столице образовались очереди из желающих получить визы и бежать из страны. Об этом 15 августа сообщает телеканал Sky News.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Абсолютный хаос воцарился в некоторых посольствах, особенно Турции и Ирана, тысячи людей собираются там в попытках получить визу и уехать в эти страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что помимо того, большие очереди образовались в международном аэропорту Кабула на коммерческие рейсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили прокламацию по Кабулу.