Кабул, 15 августа 2021, 12:34 — REGNUM Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня, 15 августа, выпустили прокламацию по Кабулу.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная операция боевиков в Афганистане — все новости»
Напомним, что ранее стало известно о том, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся уже на окраинах Кабула. По неподтвержденным данным в некоторых местах произошли боестолкновения с правительственными войсками.
Далее стало известно, что члены правительства Афганистана и ряд депутатов парламента покинули Кабул на самолете «Пакистанских авиалиний», который вылетел в Исламабад.
Министр внутренних дел Афганистана заявил, что никакого штурма Кабула боевиками не будет — оставшиеся члены правительства передадут власть «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирно.
В свою очередь, руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустило прокламацию:
Всем подразделениям боевиков приказано не входить в Кабул
Заявлено о намерении перейти к переходному процессу
Дано обещание не проводить репрессии в отношении военнослужащих и мирного населения, а также служащих прежней гражданской администрации
Всем, кто служил прежнему правительству «дается прощение»
Всех жителей Кабула призывают оставаться дома