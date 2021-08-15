* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:34 — REGNUM Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сегодня, 15 августа, выпустили прокламацию по Кабулу.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная операция боевиков в Афганистане — все новости»

Напомним, что ранее стало известно о том, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся уже на окраинах Кабула. По неподтвержденным данным в некоторых местах произошли боестолкновения с правительственными войсками.

Далее стало известно, что члены правительства Афганистана и ряд депутатов парламента покинули Кабул на самолете «Пакистанских авиалиний», который вылетел в Исламабад.

Министр внутренних дел Афганистана заявил, что никакого штурма Кабула боевиками не будет — оставшиеся члены правительства передадут власть «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирно.

В свою очередь, руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустило прокламацию:

Всем подразделениям боевиков приказано не входить в Кабул

Заявлено о намерении перейти к переходному процессу

Дано обещание не проводить репрессии в отношении военнослужащих и мирного населения, а также служащих прежней гражданской администрации

Всем, кто служил прежнему правительству «дается прощение»

Всех жителей Кабула призывают оставаться дома