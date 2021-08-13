Минск, 13 августа, 2021, 21:10 — ИА Регнум. О стратегии развития деревень и агрогородков, в том числе в рамках проекта «Деревня будущего» рассказал 13 августа Александр Лукашенко жителям деревни Тихиничи в Гомельской области (юго-восток Белоруссии). Он заверил собранных слушателей: они уже живут в такой деревне.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, специально для выступления Лукашенко перед с местными жителями на улице были установлены скамьи для людей, а для него самого приготовили мел и доску. В своём выступлении он рассказал, как были реализованы программы по возрождению села, создавались агрогородки, поставлялась мощная техника и развивалось производство.

Он рассказал о мотивации укрупнения укрупнении хозяйств, сообщив о принятом решении — «все деревни надо сохранить» при том, что задачи сохранить абсолютно все деревни третьего уровня не стоит. По его словам, неперспективные деревни или хутора тоже будут сохранены с государственной помощью — «этим деревенькам и хуторам быть, если найдутся люди, которые вернутся в свою деревню или просто ее возьмут».

«То есть в том плане, что я сюда приехал и мы говорим о деревне будущего, — вот она здесь. Это не какие-то потусторонние рассказы», — подчеркнул руководитель постсоветской республики.