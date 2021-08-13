Бишкек, 13 августа, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Правительство Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект изменений в постановление «Об упорядочении торговой деятельности», предполагающих введение штрафов за отсутствие кассовых аппаратов у торговцев на рынках и арендаторов в торговых центрах.

AhmadArdity Терминал

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При этом авторы документа хотят сделать дирекции рынков и торговых центров ответственными за применение их арендаторами контрольно-кассовых машин.

Инициировавшие поправки чиновники считают, что введение дополнительных требований позволят организовать полный налоговый контроль и будут способствовать увеличению поступления налогов в бюджет республики.

Отметим, что в последнее время в Киргизии представители малого бизнеса, занятые в сфере торговли, жалуются на давление со стороны сотрудников налоговой службы, которые требуют в обязательном порядке установить кассовые аппараты.

При этом налоговики игнорируют аргументы работающих по патенту индивидуальных предпринимателей о том, что используемая ими торговая площадь меньше той, которая обязывает их ставить контрольно-кассовую машину.

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