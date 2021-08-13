Бишкек, 13 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Объем валового внутреннего продукта Киргизии за семь месяцев 2021 года составил около 337 млрд сомов (292,4 млрд рублей), снизившись за год на 1,6% или почти на 5,5 млрд сомов (4,7 млрд рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Ken Flottman Киргизия

При этом проседание ВВП обусловлено сокращением промышленного производства на 11,6%, темпов строительства — на 9,7% и сельхозпроизводства на 3,4%.

В ведомстве отмечают, что в январе — июле текущего года наибольшая доля в экономике пришлась на сферу услуг — 47,8% от общего объема.

В то же время доля промышленности в структуре ВВП республики составила 20,9%, сельского хозяйства — только 11,6%, а строительства — лишь 5%.

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