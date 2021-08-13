Москва, 13 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса повлияла на их отпускные планы каждого пятого жителя России (22%). Не меняли планы на отпуск из-за эпидемии 36%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Цитата из к/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Море

На вопрос, как именно эпидемия повлияла на планы на отпуск, респонденты ответили: не смогли поехать за границу в связи с закрытием границ (5%), для поездок потребовалась вакцинация, QR-код, результат ПЦР (4%), не удалось совершить запланированные поездки (3%)

Также среди причин отмены отпуска участники опроса назвали: боязнь заразиться COVID-19, не планировал поездки (3%), снизился уровень доходов, потрачены деньги, отложенные на отпуск (3%), переболел (болею) сам или близкие (1%).

Поквартирный опрос проведен 23−25 июля 2021 года. Опрошены 1500 граждан РФ в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным НАФИ, в 2021 году не поедут в отпуск 66% жителей России.

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