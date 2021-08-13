Москва, 13 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Злоупотребление арбузами и дынями может привести к метаболическим нарушениям, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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По её словам, необходимо придерживаться принципов здорового питания, одним из ключевых моментов которого является разнообразие. Вместе с тем диетолог также предостерегла от так называемых монодиет.

«Злоупотребление арбузами и дынями, с учетом их высокого гликемического индекса, может привести к метаболическим нарушениям, и в качестве монодиеты не рекомендуется для лечения или профилактики ожирения», — цитирует ее РИА Новости.

Она добавила, что ежедневный рацион должен включать в себя все группы продуктов питания, в том числе сезонные овощи и фрукты, включая арбузы и дыни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что допустимой нормой в день является одна-две чашки не крепкого кофе с молоком. При этом она отметила, что кофе не рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

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