Бишкек, 12 августа, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Семья 9-летнего русского мальчика, которого на спортивных сборах дзюдоистов на Иссык-Куле несколько дней избивали за его национальность и вероисповедание, решила переселиться из Киргизии в Россию, пишет «Комсомольская правда».

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По словам главы семьи, они не захотели спускать на тормозах ситуацию с проявлением национализма в отношении их сына, и попытались по закону наказать избивавших ребенка.

Но несколько дней назад киргизские власти закрыли «дело об избиении», не наказав никого из виновных. С ними лишь провели профилактические беседы, а семье избитого мальчика принесли извинения.

Также он сообщил, что их семья уже пыталась переехать в Россию, но они столкнулись с бюрократией при сборе и заполнении документов, необходимых для получения гражданства, и «сломались».

»Я знаю примеры, их немало, когда люди на первом этапе переезда в Россию отказывались. Если на пороге такие мытарства, что там дальше? Про нас скажу, когда мы первый раз подавали документы, было ощущение… нам его продемонстрировали, будто мы не возвращаемся домой, а просим политического убежища в Австралии», — посетовал мужчина.

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