Бишкек, , 17:04 — REGNUM Общественная советница мэра Каракола Замира Оторбаева опубликовала в Facebook текст, содержащий оскорбления жителей России, передает ИА REGNUM.

Киргизия

Оторбаеву возмутила акция протеста, проведенная Владимиром Жириновским и его сторонниками у посольства Киргизии в Москве 10 августа. Политик утверждал, что в Киргизии ущемляют права русских и потребовал «снизить число кыргызских рабочих в России и ослабить экономические связи».

В ответ советница мэра Каракола опубликовала в соцсети текст с оскорблениями в адрес политика и жителей России (закон запрещает публикацию скриншотов или прямое цитирование подобных текстов).

Замира Оторбаева заявила — в случае, если киргизские мигранты покинут Россию, то ее жители останутся «в грязи, голодными, обросшими». По мнению Оторбаевой, все россияне ленивы, работают гораздо хуже мигрантов, многие — алкоголики.

По данным ИА REGNUM, высказывания Замиры Оторбаевой, вероятно попадающие под статью «Разжигание межнациональной розни», вызвали остро негативную реакцию со стороны живущих в Караколе русских.

Мэрия Каракола от скандального автора открестилась, заявив, что Оторбаева советницей мэра официально не является. Правоохранительные органы заявлений по поводу скандальной публикации не делали.

Сама Оторбаева сообщила ИА REGNUM, что текст с оскорблениями она уже удалила и принесла извинения в местной Whatsapp группе.

«Я удалила его [текст], попросила прощения у всех. Вроде все поняли. Но то, что Жириновскому все дозволено и он может говорить о кыргызских гражданах что попало 'то неправильно. Я сгоряча сказала то, что слышала… ».

Замира Оторбаева имеет юридическое образование. Советником мэра Каракола она была менее года, до этого занималась правозащитной деятельностью. По данным «Кто есть кто», Замира Оторбаеваа выступала в качестве независимого эксперта по выборам, а также на протяжении 8 лет возглавляла региональное представительство по Иссык-Кульской области одной из крупнейших в стране неправительственных организаций «Коалиция за демократию и гражданское общество» (организация финансируется США и ЕС).

Город Каракол (бывш. «Пржевальск»), расположенный на озере Иссык-Куль. был основан штабс-капитаномбароном Каульбарсом в 1869 году. Часть жителей живет за счет приема туристов (главным образом из России и Казахстана). В 2022 году город станет культурной столицей СНГ. Русские в Киргизии составляют около 5% населения (340 000), это третий по численности этнос в стране после киргизов (4,9 млн) и узбеков (958 000).