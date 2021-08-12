Бишкек, 12 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Киргизстанские власти дали разъяснение относительно недавно объявленного тендера на закупку 40 новых белых внедорожников за 60 млн сомов (около 52,4 млн рублей) для местных чиновников.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Полноприводные автомобили, каждый из которых обойдется налогоплательщикам в 1,5 млн сомов (более 1,3 млн рублей), достанутся главам районов в регионах в качестве служебного транспорта.

Управление делами президента и правительства Киргизии отмечает, что новые внедорожники будут приобретены «в целях укрепления вертикали власти и повышения статуса акимов».

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«В последний раз служебный автотранспорт для глав районов закупался 13 — 15 лет назад, а потому морально и технически устарел», — резюмировали в пресс-службе главы государства.

Отметим, что в соцсетях киргизстанцы отреагировали на информацию о покупке новых дорогих внедорожников для местных чиновников резкой критикой. Комментаторы назвали эту инициативу «возмутительной» и «крайне несвоевременной», указав властям на «огромный дефицит бюджета и резкое снижение доходов населения».

При этом пользователи социальных сетей посоветовали чиновникам «быть ближе к народу» — «ходить пешком и пользоваться общественным транспортом», «купить вместо новых джипов нормальные автобусы взамен нынешних развалюх» или же «купить акимам бюджетные внедорожники — российские «Нивы».

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