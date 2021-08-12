Москва, 12 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Жители России перечислили проблемы в системе ЖКХ в том месте, где они проживают. Чаще всего они не удовлетворены услугами персонала или управляющей компании и системой водопровода (по 21%), приводит данные ИХ «Ромир».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Также среди самых больших проблем системы ЖКХ своего района, опрошенные назвали систему отопления (20%), системы канализацию (6%) и электрические сети (6%). Заявили, что никаких проблем в сфере ЖКХ нет, 26% респондентов.

В целом 69% граждан РФ в той или иной степени положительно оценивают систему ЖКХ по месту проживания. Лишь 4% назвали очень хорошим качество услуг ЖКХ. Считают, что система ЖКХ функционирует плохо, 31%.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее существенные сдвиги в ЖКХ заметны в сфере содержания и ремонта жилья (17%) и вывоза мусора (18%).

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