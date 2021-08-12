Вашингтон, 12 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты обеспокоены принятым сенатом Польши законопроектом об ограничении по срокам реституций собственности жертв Холокоста. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

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«США глубоко обеспокоены тем, что парламент Польши принял закон, серьёзно ограничивающий процесс реституции имущества жертв Холокоста и членов их семей, а также других владельцев еврейской и нееврейской собственности, незаконно конфискованной в коммунистическую эпоху Польши», — отмечается в заявлении дипломата.

Блинкен призвал президента Польши Анджея Дуду не подписывать этот законопроект или, в соответствии с полномочиями главы государства, передать его в Конституционный трибунал Польши.

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«Польше необходим всеобъемлющий закон для урегулирования претензий в отношении конфискованного имущества, чтобы обеспечить определённую меру справедливости для жертв незаконной конфискации», — подчеркнул Блинкен.

По словам госсекретаря, такой закон принёс бы пользу многим польским гражданам, а также людям, которые были вынуждены покинуть Польшу во время и после Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня польским сеймом был принят закон, в рамках которого ограничивается срок оспаривания права собственности на имущество, изъятое нацистами и их пособниками у жертв геноцида евреев в середине ХХ века. 11 августа закон был одобрен парламентом Польши. Теперь подписать закон или наложить на него вето должен президент страны Анджей Дуда. На это у него есть 21 день.

В Европейском еврейском конгрессе заявили, что Польша прикрывает кражу имущества у жертв нацизма и призвали отказаться от закона о реституции собственности. В ЕКК указали на то, что польское правительство официально обещало вернуть имущество времён Холокоста, украденное у евреев, и теперь нарушило это обещание.