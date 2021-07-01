Брюссель, , 18:16 — REGNUM Польша прикрывает кражу имущества у жертв нацизма, заявили 1 июля представители Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), призвав Варшаву отказаться от закона о реституции собственности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕЕК, опубликованном 1 июля.

Речь идет о законе, принятом 24 июня польским сеймом. В рамках этого закона ограничивается срок оспаривания права собственности на имущество, изъятое нацистами и их пособниками у жертв геноцида евреев в середине ХХ века.

«Польское правительство официально обещало вернуть имущество времен Холокоста, украденное у евреев, и теперь нарушило это обещание. Мы призываем польских политиков отклонить этот позорный, дискриминационный и безнравственный закон. Одобрение кражи собственности у наследников евреев, миллионы которых были отправлены в нацистские лагеря смерти, делает еще более болезненной травму Холокоста», — цитирует пресс-служба ЕЕК слова главы этой организации Вячеслава Моше Кантора.

«То, что мы видим сейчас, является полной противоположностью справедливой реституции и делает Польшу единственной страной в регионе, которая по-прежнему отказывается честно и искренне смотреть в лицо своему прошлому», — подчеркивают в ЕЕК.

В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию об устранении экономической несправедливости, которой подверглись жертвы нацистских преступлений.

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