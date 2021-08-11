Вашингтон, 11 августа, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) опубликовала свою оценку состояния климата нашей планеты в своём Шестом отчете, который стал одним из самых долгожданных международных документов. Краткий обзор отчёта сделало издание «Популярная наука» (Popular Science). Напомним, что МГЭИК собственные исследования не ведет, обобщает результаты исследований, опубликованных в рецензируемых журналах.

Anders Hellberg Грета Тунберг

« Совершенно очевидно, что под влиянием человека нагрелись атмосфера, океан и суша , — пишут авторы отчёта. — Произошли широкомасштабные и быстрые изменения в атмосфере, океане, криосфере и биосфере ».

Предыдущую оценку климата МГЭИК произвёл в 2014 году. Новая оценка основана на последних данных о том, насколько люди изменили климат в индустриальную эпоху (с середины XVIII века) и что нас ждёт в будущем. В составлении отчёта участвовало 234 автора, он ссылается на более чем 14 000 научных работ и был подвергнут рецензированию многочисленными экспертами по климату и правительственными чиновниками.

« Самый важный вывод состоит в том, что изменение климата уже наступило , — говорит Диана Бернштейн, климатолог из Университета Южного Миссисипи. — Если мы не займемся решением этой проблемы немедленно … это сделает нас всех несчастными ».

В отчёте приводится ретроспективный анализ глобального потепления: после промышленной революции антропогенные выбросы парниковых газов, в первую очередь углекислого газа, привели к повышению температуры поверхности земного шара на 1,1°C. Температура над сушей поднялась на 1,6ºC. Каждые следующие четыре десятилетия начиная с 1850 года были теплее, чем любое предыдущее десятилетие.

В настоящее время концентрация углекислого газа в атмосфере составляет 410 частей на миллион — уровень, который не был таким высоким в течение последних двух миллионов лет. В отчёте признаётся, что на планете всегда были более теплые и более прохладные температуры, но эти изменения происходили очень медленно в течение многих тысяч лет ледниковых и межледниковых циклов.

Авторы отчёта считают, что темпы потепления сегодня не имеют аналогов в истории человечества. По словам ученого-климатолога из Чилийского университета Лауры Галлардо — соавтора отчёта, «планета выживет… пока солнце будет светить над ней. Однако эти короткие временные рамки, в течение которых происходят климатические изменения, чрезвычайно затрудняют нам адаптацию к ним».

Даже если нам удастся немедленно прекратить сжигание ископаемого топлива (что маловероятно), долговечность содержания углекислого газа в атмосфере означает, что планета ещё некоторое время будет продолжать нагреваться. Согласно оценке учёных, глобальные температуры будут расти как минимум до середины 21 века. Это затрудняет сдерживание потепления в пределах международных целей, таких как 1,5°C или 2 °C.

В отчёте отстаивается идея о том, что лучшая надежда человечества — сократить выбросы до нуля (с компенсацией любых антропогенных выбросов за счет какой-либо формы удаления углерода. Тем не менее, даже согласно смоделированной МГЭИК траектории «очень низкого уровня выбросов», к середине 21 века температура поднимется на 1,6°C, а затем снова упадет до 1,4°C к 2100 году. Прогнозируется, что при временном превышении глобальной температуры на 1,5°C мы можем избежать опасных точек перелома климата.

Разрабатывая свои прогнозы, ученые МГЭИК сузили диапазон «чувствительности климата», то есть того, на сколько градусов ожидается потепление планеты, если концентрация углекислого газа в атмосфере удвоится с доиндустриального уровня до 560 частей на миллион. Вероятный диапазон потепления от удвоения CO 2 сейчас составляет от 2,5°C до 4 °C.

Вот несколько основных выводов из отчета МГЭИК:

Почти все ледники в мире тают, и потеря льда вызывает очень быстрое нагревание полярных регионов из-за потери отражающего тепло ледяного покрова.

Волны жары более интенсивные и частые, а самые жаркие дни за десятилетие на 1,2°C жарче, чем в период с 1850 по 1900 годы.

С 1950-х годов частота волн тепла в океане увеличилась вдвое, а выбросы CO 2 вызывают закисление и снижение содержания кислорода в морских водах. Глобальный средний уровень моря повысился на 20 сантиметров с 1901 года и продолжит повышаться примерно до метра к 2100 году.

вызывают закисление и снижение содержания кислорода в морских водах. Глобальный средний уровень моря повысился на 20 сантиметров с 1901 года и продолжит повышаться примерно до метра к 2100 году. Увеличилось количество осадков, участились ливни. Доля сильных ураганов увеличилась, а широта их пиковой интенсивности сместилась к северу.

Даже при наличии обильных дождей на планете засухи происходят чаще — те из них, которые случались раз в десятилетие, сейчас случаются в два раза чаще.

Anders Hellberg Грета Тунберг

В Шестом отчёте МГЭИК повышенное внимание уделялось региональным перспективам изменения климата, включая частоту экстремальных явлений.

« Восемь лет назад мы были не полностью уверены, были ли некоторые из экстремальных погодных явлений вызваны человеком , — сказала соавтор отчёта Джессика Тирни, геофизик из Университета штата Аризона. — Теперь мы почти уверены, что это так. Например, волны экстремальной жары, которые мы наблюдаем в Северной Америке прямо сейчас. В новом отчете МГЭИК говорится, что эти волны тепла вряд ли могли бы возникнуть без влияния человека на изменение климат а».

В отчёте звучит предупреждение: если нам удастся прекратить загрязнение атмосферы парниковыми газами, температура в конечном итоге стабилизируется, хотя потепление будет продолжаться как минимум пару десятилетий. Но есть такие изменения климата, которые носят более постоянный характер. В ближайшие сотни или даже тысячи лет изменения в океане, ледяном покрове и уровне моря не восстановятся. Океан продолжит поглощать тепло, что приведет к дальнейшему таянию льда и повышению уровня моря. Даже если люди полностью изменят курс и перейдут к отрицательным выбросам, уровень моря останется выше обычного, возможно, на тысячи лет, что сделает многие прибрежные зоны небезопасными или невозможными для жизни.

В отчете говорится о том, что даже при потеплении на 1,5°C, которое сейчас почти неизбежно, засухи, наводнения, тропические штормы, лесные пожары и волны тепла усилятся и затронут миллионы людей. Но все это может усугубиться — частота и масштабы этих экстремальных явлений возрастают даже при повышении температуры на 0,5°C.

« Ограничение потепления до 1,5 градуса Цельсия в соответствии с Парижским соглашением потребует немедленного, быстрого и крупномасштабного сокращения выбросов парниковых газов , — говорится в заявлении климатолога из Массачусетского университета Лоуэлла Мэтью Барлоу, соавтора отчёта. — Однако, независимо от какой-либо конкретной температуры, каждый градус имеет значение: сокращение выбросов позволит улучшить ситуацию ».

В Шестом отчёте МГЭИК делается следующий вывод: в ближайшие 20 лет мы, скорее всего, достигнем или превысим потепление на 1,5°C, поэтому необходимы немедленные и масштабные действия для ограничения последствий изменения климата. Это означает быстрый переход к безуглеродной энергии, повсеместную электрификацию и перепланировку городов и ферм. По словам Бернстайна, этой осенью Соединенные Штаты могут сделать большой шаг — принятие стандарта чистой энергии и налоговых льгот на чистую энергию в предстоящем законопроекте об инфраструктуре.

Что касается решения проблемы изменения климата, то эксперты МГЭИК пафосно предлагают либо ускоренно достичь целей Парижского соглашения, либо потерять единственный дом, который у нас есть.

Напомним читателям, что алармистские выводы так называемых политических резюме отчетов МГЭИК не имеют отношения к науке (см. «Введение чрезвычайной климатической ситуации не имеет научных оснований» и другие статьи на эту тему научного обозревателя общественно-политического портала Asia News Джонатана Тенненбаума).

Задача климатической политики Запада достаточно очевидна: под предлогом чрезвычайной климатической ситуации заставить развивающиеся страны взять на себя обязательства по «озеленению» своих экономик наряду с развитыми странами. Для этого у развивающихся стран нет ни технологий, ни денег, которые с радостью им в долг предоставят климатические дирижёры с Уолл-Стрит. Декарбонизация мировой промышленности и инфраструктуры в рамках «зелёной» перезагрузки предварительно оценивается в $580−600 трлн.

Индия, Китай и ещё более 80 стран развивающегося мира не спешат превратиться в климатических долговых рабов Запада и отказываться от ископаемого топлива. На днях Индия напомнила странам Запада об их исторической вине за возникновение проблемы глобального потепления и о том, что, в соответствии с Уставом ООН, было бы разумно, чтобы сначала развитые страны продемонстрировали пример и наконец привели свои балансы выбросов и поглощения парниковых газов в равновесное состояние, а потом требовали того же от своих ограбленных колоний.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Основная задача борьбы с изменением климата

Но обязательства развитых стран по декарбонизации своей промышленности в очередной раз перенесены в туманное будущее, на середину века. А если Дональд Трамп вернётся и снова выйдет из Парижского соглашения, то с чем останутся развивающиеся страны? С невозвратными долгами и полной технологической зависимостью? При этом и ЕС, и США, забыв о своей официально признанной исторической климатической вине собираются ввести заградительные углеродные налоги на «углеродоемкую» продукцию невиновных стран, перекладывая таким образом на них затраты по выполнению собственных климатических обязательств, которые, судя по всему, страны Запада честно выполнять не собираются (см. «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания»).