Бишкек, 11 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Управление делами президента и правительства Киргизии объявило тендер на закупку 40 внедорожников. Объявление о проведении конкурса уже опубликовано на портале госзакупок.

Toyota UK Toyota Land Cruiser

Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей

На обеспечение чиновников новыми полноприводными автомобилями киргизстанские власти намерены потратить 60 млн сомов (около 52,4 млн рублей). То есть каждая из закупаемых машин обойдется налогоплательщикам в 1,5 млн сомов (1,31 млн рублей).

При этом в технической спецификации подчеркивается, что эти внедорожники должны быть 2021 года выпуска и исключительно белого цвета.

Читайте также: Нищающие жители Киргизии начали менять вещи на масло и картошку