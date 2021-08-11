Минск, 11 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Основатель оппозиционного телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич намерен воздать свой медиапроект. Об этом он заявил в интервью RT.

Цитата из видео на YouTube Роман Протасевич

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По его словам, «некоторые шероховатости» ещё остаются, но это произойдёт «уже скоро».

«Я думаю над тем, насколько это будет каким-то моим персональным брендом, либо всё-таки делать какой-то отдельный медиапроект», — пояснил блогер.

Он отметил, что с самого начала, скорее всего, это не будет большой проект.

«Но планы у меня есть. И планы, возможно, наполеоновские. Тем более что сейчас в Белоруссии практически нет СМИ, которые были бы посередине», — сказал Протасевич.

Журналист подчеркнул, что хочет сделать «то, что будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых — запросам времени».

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«И сделать что-то на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать. И более того — доносить многие тезисы с принципиально новой стороны», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан 23 мая после экстренной посадки в аэропорту Минска самолёта авиакомпании Ryanair, на борту которого он летел. В настоящее время блогер находится под домашним арестом.