Минск, , 09:20 — REGNUM Блогер Роман Протасевич считает, что к его задержанию в Минске причастен оппозиционер Даниил Богданович из окружения экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской. Об этом Протасевич рассказал в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

Блогера задержали 23 мая после экстренной посадки самолёта Ryanair на пути из Афин в Вильнюс. Протасевич основал признанный в Белоруссии экстремистским телеграм-канал Nexta, власти страны включили его в список причастных к терроризму.

По словам Протасевича, именно Богданович мог сообщить о перелёте блогера рейсом Ryanair. В последнее время между ними не складывались отношения, Протасевич отказывался от политической работы и хотел заниматься фотографией. За два дня до перелёта было заявлено о его возможном увольнении.

«Я склонен предполагать, что да. Более того, я в этом уверен», — ответил Протасевич на вопрос о причастности Богдановича к своему задержанию.

Блогер добавил, что заявлял о бесперспективности попыток организовать дальнейшие протесты в Белоруссии и призывал сосредоточиться на других задачах, но такая его позиция приводила к конфликту.«Я открыто говорил: объективно мы проиграли», — подчеркнул Протасевич.

Читайте также: На белорусском ТВ Протасевич, плача, вымаливал пощаду у Лукашенко