Москва, 11 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Спустя год после официальной регистрации вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, препарат полностью оправдал все ожидания учёных. Об этом в интервью газете «Известия» заявил директор центра Александр Гинцбург.

05.rospotrebnadzor.ru Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

«Поразительно, как всё сбывается. Всё то, о чем мы докладывали президенту, все прогнозы сбываются. И предположения по поводу того, что данная конструкция вакцины окажется на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективной, полностью сбываются», — подчеркнул он.

Гинцбург добавил, что вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя», — заявил директор центра.

Он подчеркнул, что данные, подтверждающие безопасность и активность вакцины, также публикует ряд стан, в частности, Сан-Марино, Аргентина, Венгрия.

Читайте также: Вакцину «Спутник V» одобрили уже 67 стран мира

«И надо добавить: невозможно представить, что на все эти данные, которые выкладывают иностранные регуляторы, как-то повлиял российский Минздрав, они совершенно объективны», — подчеркнул учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавирусной инфекции отечественной разработки. Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра имени Гамалеи (в августе 2020 года). Также в РФ зарегистрированы «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора, препарат «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН и «Спутник Лайт».