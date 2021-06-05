Москва, , 04:53 — REGNUM Бразилия стала 67-й страной мира, одобрившей использование на своей территории российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 5 июня сообщается на странице разработчиков вакцины в социальной сети Twitter.

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«Вакцина «Спутник V» будет использоваться в Бразилии после утверждения ANVISA. Бразилия стала 67-й страной в мире, санкционировавшей «Спутник V». Команда «Спутник V» полностью ответила на все вопросы ANVISA об эффективности и безопасности вакцины», — говорится в сообщении.

Напомним, что Национальное агентство по санитарному надзору в Бразилии (Anvisa) на заседании 26 апреля единогласным решением всех членов правления не разрешило ввоз и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В начале мая Верховный федеральный суд Бразилии потребовал немедленно разобраться с недопуском в страну российского препарата. О готовности применять вакцину под свою ответственность также заявили губернаторы девяти северо-восточных штатов страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бразилии правление Anvisa 4 июня одобрило импорт и ограниченное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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