Бишкек, 10 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев встретился с послом России Николаем Удовиченко. Об этом сообщили в киргизском внешнеполитическом ведомстве сегодня, 10 августа.

Флаг Киргизии

Дипломаты обсудили произошедшее в бишкекском центре развлечений «Технопарк» нападение агрессивно настроенного пьяного мужчины на сотрудницу этого заведения, заговорившую с ним на русском языке.

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Глава МИД Киргизии заявил, что министерство внимательно отслеживает и оперативно реагирует на все инциденты подобного рода.

При этом министр подчеркнул, что Киргизия является многонациональным государством и согласно Конституции республики никто не может подвергаться дискриминации по признаку расы, языка, этнической принадлежности или вероисповедания.

Казакбаев отметил, что единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в Киргизии и как притеснение граждан по национальному и религиозному признаку.

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Глава киргизского внешнеполитического ведомства просил российское диппредставительство обратить внимание на неприемлемость резких заявлений некоторых политиков в России по подобным проблемам и выноса их в публичное пространство.

«В Киргизии нет русофобии и других форм агрессивного национализма, нет фактов переписывания истории, борьбы с памятниками и русским языком. На постсоветском пространстве только в Киргизии наряду с Белоруссией русский язык является официальным языком», — заявил он.

Руслан Казакбаев заверил российского посла, что будет продолжен курс на защиту статуса русского языка, чтобы русскоязычное население, постоянно проживающее в Киргизии, могло бы в полной мере удовлетворить свои духовные и социальные запросы.

По итогам встречи стороны отметили необходимость совместных усилий для предотвращения дальнейшей эскалации проблемы — во избежание негативных последствий в киргизско-российских отношениях.

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