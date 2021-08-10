Москва, 10 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Нужны ли отчисления от продажи пива на стадоионах для развития спорта остаётся открытым вопросом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по корпоративным коммуникациям, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Даниил Мацюця Пиво в любом положении

«Весьма жесткие ограничения на продвижение пивоваренной и другой алкогольной продукции в России введены еще с начала 2005 года. И на это у государство были резонные причины.

До 2010 года рынок пива в России демонстрировал устойчивый рост и значительные ограничения в рекламе пива, а также продаж на стадионах России принесли российской отрасли сложности и трудные времена.

В стране по-прежнему более 70% рынка пива контролируют крупные зарубежные производители. Они могут себе позволить разработку и реализацию крупных лоббистских проектов.

Их ресурсы очень велики и поэтому полученный сигнал от правительства в части послабления регулирования продаж пива на спортивных объектах можно смело оценивать как эффективный результат диалога западного пивоваренного бизнеса с профильными регуляторами.

Однако не все заинтересованные стороны еще высказались по теме. Здесь есть и серьезный этический момент. На фоне очень слабого рубля для иностранных инвесторов маржинальность бизнеса значительно снизилась.

Будут ли серьезными отчисления с продаж на стадионах и других спортивных объектах — пока не совсем ясно. И нужны ли такие «хмельные» деньги для развития спорта — тоже открытый вопрос.

На высокоразвитых рынках пивоваренные корпорации успешно продвигают аудитории ценности ответственного потребления пенного напитка. Думаю, что после реализации такой образовательной программы в России можно было бы и вернуться к более открытому обсуждению темы.

В России доступность алкоголя на спортивных и различных культурных объектах по-прежнему остается чувствительной темой», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительство России внесёт поправки в законопроект о продаже пива на стадионах. Пиво могут разрешить продавать не только на футбольных стадионах, но и на всех спортивных соревнованиях.

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