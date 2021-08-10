Барнаул, , 13:11 — REGNUM Предложение разрешить продажу пива на стадионах поддержал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

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«Я поддерживаю это решение правительства. Как футбольный болельщик я был на матчах Чемпионата мира — 2018 и Чемпионата Европы — 2020, проходивших в разных городах России. Там на стадионах разрешалось продавать пиво и никаких эксцессов не было — атмосфера была прекрасная, все были веселы и счастливы.

Пиво — это часть культуры болельщиков и запрещать его продажу на стадионах бессмысленно. Никто сейчас на стадионах уже не напивается, а продажа там пива — это важная часть спортивного антуража. А если часть средств от продажи пива будет идти на развитие спорта (особенно детско-юношеского) так это вообще прекрасно! В общем, я двумя руками поддерживаю эту инициативу)».

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство планирует внести поправки в законопроект о продаже пива на стадионах. Запрет на продажу пенного напитка планируется оставить только для турниров, где проводятся детско-юношеские спортивные соревнования.

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