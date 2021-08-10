Москва, 10 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Вакцинированным и не привившимся от коронавирусной инфекции студентам российских вузов необходимо обеспечить равные права. Об этом 10 августа в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Jirka Matousek Студенты ВУЗа

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«Нельзя делить студентов на привитых и непривитых, университетам важно обеспечить равенство прав студентов», — подчеркнул российский министр.

По словам главы ведомства, устанавливать ограничения в зависимости от наличия у студентов прививки от коронавируса недопустимо.

Фальков добавил, что вузы, которые имеют точную статистику о вакцинированных учащихся, смогут корректировать противоэпидемиологические мероприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало перевести на дистанционное обучение непривитых от коронавирусной инфекции студентов, включая тех, кто не смог привиться по причинам противопоказаний. Также ведомство рекомендует заселять в студенческие общежития только тех, кто прошёл вакцинацию.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») считает недопустимыми ограничения на доступ к образованию студентов без прививки от коронавируса. По его словам, это нарушает их права, гарантированные Конституцией, а также «создаёт нездоровый прецедент».

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Руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева уверена, что наличие прививки не должно ограничивать возможности получения образования. По её мнению, требование об обязательной вакцинации может привести к исключению студентов из образовательного процесса.