Москва, , 20:42 — REGNUM Наличие прививки не должно ограничивать возможности получения образования, уверена руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Требование об обязательной вакцинации может привести к исключению студентов из образовательного процесса, сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Елена Шмелева Rsv.ru

«Мы будем дополнительно собирать мнения экспертов, ректоров и представителей студентов. Но дискриминировать какие-то категории — не допускать их до занятий, не селить в общежития — это неправильно. Мы должны сделать все, чтобы вакцинация была удобной, безопасной, в том числе для людей до 18 лет. У нас есть те, кто поступает несовершеннолетними», — отметила она.

Ситуация, когда из-за определенных требований от занятий будет «отсекаться большое количество», выглядит непроработанной, подчеркнула Елена Шмелева.

«Она не может в таком виде быть сформулирована. Поэтому мы уточним и будем разъяснять ситуацию, услышав объяснения от Министерства образования», — сказала она, добавив, что на площадке федерального штаба общественной поддержки «Единой России» в ближайшее время пройдет широкое обсуждение всех аспектов вакцинации студентов с привлечением педагогов, студентов и экспертов.

Ранее в Министерстве образования и науки РФ заявили о том, что в ведомстве поддержали перевод не привитых от коронавируса или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение. Также в министерстве назвали целесообразным требование справки о прививке при заселении учащихся в общежитие. Это отражено в утвержденных заместителя главы министерства Дмитрием Афанасьевым рекомендациях подведомственным министерству организациям.

Напомним, ранее на Съезде «Единой России» по предложению президента РФ Владимира Путина Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.

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