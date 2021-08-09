Москва, 9 августа 2021, 20:42 — REGNUM Наличие прививки не должно ограничивать возможности получения образования, уверена руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Требование об обязательной вакцинации может привести к исключению студентов из образовательного процесса, сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ.
Ситуация, когда из-за определенных требований от занятий будет «отсекаться большое количество», выглядит непроработанной, подчеркнула Елена Шмелева.
Ранее в Министерстве образования и науки РФ заявили о том, что в ведомстве поддержали перевод не привитых от коронавируса или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение. Также в министерстве назвали целесообразным требование справки о прививке при заселении учащихся в общежитие. Это отражено в утвержденных заместителя главы министерства Дмитрием Афанасьевым рекомендациях подведомственным министерству организациям.
Напомним, ранее на Съезде «Единой России» по предложению президента РФ Владимира Путина Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.
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