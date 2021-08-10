Кветта, Пакистан, 10 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Пакистане в результате взрыва ручной гранаты в магазине города Кветта, административном центре юго-западной провинции Белуджистан, погиб человек и четверо получили ранения. Об этом со ссылкой на местные власти 10 августа сообщает агентство «Синьхуа».

Скорая помощь в Пакистане

Пострадавшие при взрыве доставлены в больницу, один из раненых находится в критическом состоянии.

По данным источников агентства, магазин пострадал за продажу национальных флагов и другой государственной символики ко Дню независимости Пакистана, который отмечается 14 августа. Отмечается, что за последние два дня это уже второе нападение в городе на продавцов национальной символики.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в ходе перестрелки у автомобиля главного министра провинции Пенджаб на востоке Пакистана.

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