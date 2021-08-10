Исламабад, 10 августа 2021, 05:04 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин и начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва 9 августа обсудили по телефону, в числе прочих вопросов, ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Ранее, в ходе брифинга, Кирби заявил, что ситуация в Афганистане развивается в нежелательном направлении и вызывает у американского оборонного ведомства «глубокую обеспокоенность». По его словам, отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наращивают темпы наступления и захватывают центры афганских провинций.
Как сообщало ИА REGNUM, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приняло предложение США о создании временного правительства Афганистана.
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