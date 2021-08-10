Бишкек, , 03:30 — REGNUM Волонтёры американской правительственной организации «Корпус мира» планируют возобновить свою работу в Киргизии с 2022 года. Об этом стало известно в ходе встречи киргизского посла Бактыбека Аманбаева с директором «Корпуса мира» США Кэрол Спан.

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В посольстве США сообщили, что американские волонтёры будут обучать учителей и школьников английскому языку, а также займутся укреплением сотрудничества с киргизскими властями, прерванное шесть лет назад по инициативе правительства Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году власти Киргизии расторгли соглашение о сотрудничестве с правительством США, облегчавшее деятельность USAID и других американских фондов и организаций на территории республики.

В России деятельность «Корпуса мира» прекращена в 2002 году — по мнению ФСБ члены организации «занимались сбором информации о социально-политической и экономической обстановке в российских регионах, сотрудниках органов власти и управления, ходе выборов».

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